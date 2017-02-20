農業缺工嚴重 屏東招考農業師傅
農業缺工嚴重，屏東南州地區農會向農委會提辦招考「農業師傅」，除了最少時薪新台幣133元以上外，農委會還給予獎勵金1萬8800元，報名到24日截止。
南州地區農會表示，這個計畫向農委會提出後，全台在台中、高雄和屏東地區推出農業專業技術團試辦計畫，屏東地區預計招考訓30名農業師傅，有意願的民眾向南州地區農會報名，必須現場親自報名，報名細節請上南州地區農會粉絲網，報名表可逕自南州地區農會網站下載。
南州農會表示，招考民眾不限年齡和性別，也不限地區，招訓分2階段，考生必需通過體能測驗，男子20公斤、女子10公斤負重進行50公尺單程競跑，將取成績前40名人員，再參加高雄區農業改良場農業專業訓練，完成訓練後經筆試及實務考試合格者，正取30名、備取數名，再經後續農場農業專業實務訓練合格後，授予農業專業訓練證照證明。
南州農會說，整個訓練10天，每天8小時，訓練上課期間農委會每天還有1064元的津貼補助，未來上工，時薪最少都有133元以上，由雇主支付，另外，農委會還補助就業獎勵金和務農基金共1萬8800元，及交通津貼1天100元（半天50元）。
南州農會表示，上課訓練課程包括採收、嫁接、剪枝、疏花果、套袋、噴藥、除草及分級包裝等，2、3年後如果「農業師傅」計畫停辦，所受訓練還可以成為從農的第2專長。
鳳梨農洪銘聰表示，農業師傅對農民來說，的確有很大幫助，通常在採收季節除了基本班底外，總會缺工3、4名，這個計畫試辦後，未來就有平台可以申請工人。1060220
(中央社)
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