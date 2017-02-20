李在鎔若定罪 外媒不看好能獲緩刑

三星集團少主李在鎔若定罪，將成為一長串被判刑入獄財閥高層的一員，包括他兩度面臨牢獄之災的父親。不過外媒分析，李在鎔恐無法像過去的獲罪財閥般，能獲緩刑或特赦。

彭博（Bloomberg News）報導，李在鎔17日因被控賄賂、偽證、盜用公款等罪名遭正式逮捕，在其準備接班世界最大智慧手機製造商三星的過程，意外跌了一大跤。

主宰南韓商界的家族集團，其企業高層被定罪後往往能獲減刑或暫緩執行，甚至最後獲總統的特赦，若據此來看，李在鎔可能不會在牢裡待太久。李在鎔仍否認所有對他的犯罪指控。

但一名長期的財閥觀察家指出，這次狀況可能與以往不同，隨著對三星不滿情況日增，李在鎔此次可能沒法獲如過去般安然過關，因為他被捕所牽涉的案件，是導致南韓總統朴槿惠遭國會彈劾的閨蜜干政醜聞，數百萬韓國民眾上街示威要求她下台。

首爾的社團法人監督組織CEOScore總裁朴俊根（Park Ju Gun，音譯）說：「考量目前公眾觀感，李在鎔很難獲赦免；若下屆政府給他特赦，將成政府道德形象的致命打擊，因此並不可行。」

彭博整理出過去南韓幾宗著名財閥遭定罪的例證：

●李健熙（Lee Kun-hee）：三星集團總裁和李在鎔的父親，曾分別於1996年被控賄賂及2008年被控逃稅，兩度遭定罪。李健熙逃稅刑責獲得3年緩刑（後獲總統李明博特赦），在行賄案也曾獲2年緩刑。

●鄭夢九（Chung Mong-koo）：現代汽車集團總裁，因盜用公款及違背職務，2007年遭定罪，獲緩刑3年。鄭夢九2006年4月遭逮捕後，被羈押近2個月，後來獲保釋。事後也獲總統李明博特赦。

●崔泰源（Chey Tae-won）：SG集團總裁，曾兩度入獄。崔泰源2012年因侵吞公司資金遭判刑4年，2015年獲朴槿惠特赦；他2003年被判刑3年徒刑，在2008年也獲特赦。

●李在賢（Lee Jay-hyun）：CJ集團總裁，2014年因盜用公款、違背信託職務及逃稅遭判刑4年，後來被減刑為2年半。李在賢與李在鎔是表兄弟，他因2013年腎臟移植的併發症，期間多次進出監獄，直到去年8月獲朴槿惠特赦。

●金升淵（Kim Seung-youn）：韓華集團總裁，曾至少兩度被定罪，一次是於2012年因盜用公款被判4年，一次是2007年因被控傷害被判刑18個月。這兩件官司都獲緩刑，傷害罪官司2008年獲總統李明博赦免。

自父親2014年起因病住院後，李在鎔已是三星的實際負責人。到目前為止，投資人展現難以置信的樂觀。今年1月前景看好的營收報告發表後，三星股價衝到歷史新高。（譯者：中央社陳亦偉）1060220

(中央社)