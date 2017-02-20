蔡東纂推廣柑橘栽培逾30年 經驗編成書
中興大學植物病理系教授蔡東纂致力推廣柑橘栽培技術30多年，他花費2年多的時間，將自己的經驗編撰成「農民講堂─柑橘篇」，圖文相輔，被喻為是農民的「聖經」。
蔡東纂將致力推廣柑橘栽培技術30多年的經驗，編撰成「農民講堂─柑橘篇」一書；他自己比喻「30年磨劍」成就這本柑橘教科書，由於囊括各類柑橘栽培及健康管理技術，圖文相輔，方便閱讀與理解，被喻為農民發展永續栽培的「聖經」。
蔡東纂投入農民輔導多年，在農民心中，就像智庫一樣，無所不能。經他輔導有成的農友詹貴溶表示，蔡東纂不只有專業，更有愛心，當年她初涉農事，什麼都不懂，全靠蔡東纂指導，幫忙解決各種疑難雜症，甚至不辭辛勞專程上山來輔導，「足感心耶！」
蔡東纂表示，台灣素有水果王國美譽，有一流的栽培技術，無論什麼品種，在台灣沒有養不成的，連葡萄都能有二收，讓法國農業專家直誇「太厲害」。可惜的是，一流的技術，仍停留在專業研究層面，無法落實在果農身上。他認為，絕大多數農民都非科班出身，栽培技術一般依靠經驗法則，專業知識仍落後一截。
20多年來，蔡東纂懷著迫不及待的心情，不辭辛勞的上山下海，傾囊傳授農友種植技術及病蟲害防治知識，不只造福農友，也直接嘉惠到國內柑橘產業。台灣大學名譽教授吳文希在序文中，就推崇台灣柑橘由仰賴進口，到如今成為全台產量最多的水果，其中必有蔡東纂付出的心血和貢獻。
蔡東纂樂於付出，也希望經驗傳承，兩年半前，他決定出書，將多年來累積的推廣柑橘經驗集結成冊，並以圖文相輔方式，方便農友一目了然，易於學習，他還自掏腰包印製2000多冊，送給真正需要的人。1060220
(中央社)
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