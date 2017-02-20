WiFi眉熱潮 陸網友：不帥駕馭不了
隨著近年來「花美男」形象走紅，許多男士開始注意自己的眉型。大陸網友最近更在微博上熱烈討論「WiFi眉」這種眉型，相關關鍵字更一舉躍上微博熱搜榜前3名，搜尋次數飆破30萬。
綜合新浪網、海峽都市報等陸媒報導，WiFi眉又稱斷眉，是從歐美嘻哈樂手中流行起來的，原意是用這種眉毛模仿傷疤，讓自己顯得更率性。
這種眉型可以按自己的喜好，只斷一條或是想斷幾條斷幾條，由於樣式類似WiFi訊號符號因此得名。
報導提到，近來許多男、女明星都曾嘗試這款眉型。包含韓星李英愛、Top崔勝鉉，英國足球明星貝克漢、大陸女星章子怡等都曾剃過半截眉。
而這款眉型在中國大陸受到矚目，起因於近年走紅的大陸男星吳亦凡。有許多大陸網友更表示，這款「霸氣」眉型，「沒顏值的根本駕馭不來」。1060220
(中央社)
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