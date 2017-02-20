部署司委會 廖國棟：黨團三長可能都會去

國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，黨團三長可能都會去司法及法制委員會；至於傳出親民黨立法院黨團2席的司法委員會名額都會與國民黨團交換，他則說，下午才會知道。

年金改革、司法改革等，是立法院本會期的重點，司法及法制委員會勢必成為朝野對壘的重點。對於本會期各委員會的安排，廖國棟今天在立法院接受訪問時指出，除了已經表態進入司委會的黨團首席副書記長林為洲外，若有需要，包括他以及黨團書記長王育敏，也都會進入司委會。

由於親民黨團擁有2席司委會的名額，廖國棟則說，目前司法委員會國民黨只有3席，發揮的功力可能有限，若能夠與親民黨合作，就代表軍公教的部分，大家所關切的，能夠適時表達出來，而這一切都要等下午送出名單時，才會確認。

至於外傳親民黨團有意將2席司委會的名額與國民黨團交換，廖國棟僅說，可能下午才會知道。親民黨團總召李鴻鈞也說，目前還沒定案，現在還在溝通中。

據了解，親民黨團內部有人主張將2席司委會的名額都與國民黨團交換，原因在於這可幫助國民黨團能夠有機會選委員會召委，讓年金改革有不同意見與看法的聲音，能夠進入委員會表達，因為此事如此重大，需多一點的討論。1060220

(中央社)