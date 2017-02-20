全國首座綠建築打造！桃園新柴油檢測站竣工
桃園市政府環保局在龜山區華亞科技園區，打造全國首座「綠建築柴油車動力計排煙檢測站」，今天上午舉辦竣工典禮，新站有別於原先的中壢檢測站，擁有雙線檢測外，還結合太陽能板、雨水回收等綠設施，預計能每年檢測7500輛車，今年上半年就能啟用。
環保局表示，桃園市除了交通流量高，不少物流、運輸公司也設籍桃園，約有2萬1000台柴油大貨車，但卻只有一座中壢柴油車檢驗站，每年僅能檢測5500輛車，「綠建築柴油車動力計排煙檢測站」啟用後，預計每年能多檢測7500輛車，檢測通過車輛可獲得A1至A3不同等級的自主管理分類標章，未來在路上受檢出示，無重大視覺汙染即可通關。
桃園市長鄭文燦今天也到現場參與竣工儀式，鄭文燦指出，新的檢測站包含太陽能光電板系統、雨水回收系統、地道通風節能系統、電動二輪車充電站等多項綠設施，並結合鐵馬驛站、景觀池及公園化等附加價值，未來也能成為環保教育場所，並將爭取配合環保署辦理柴油車排放煙度儀器檢查人員證照訓練。
(中時)
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