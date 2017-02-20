姑父張成澤遭處決 金正男有不祥預感
馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）周一說，北韓最高領導人金正恩同父異母長兄金正男的驗屍結果，最早可能在周三公佈。金正男在吉隆坡國際機場遭毒殺的消息雖令人震驚，但據韓國中央日報報導，其實早在姑父張成澤被處決的消息傳出後，金正男便憂心忡忡。
據路透報導，馬來西亞當局給金正男近親兩星期的時間出面，以協助調查。然而，北韓官員不斷阻撓馬國驗屍，並強烈要求歸還金正男的遺體。而馬來西亞外交部說，將把金正男的遺體交給他的近親，但目前還沒人出面。
據韓國中央日報報導，澳門韓僑消息靈通人士稱，截至去年12月，金正男和他的夫人李惠京、兒子金韓松和女兒金松姬，曾住在澳門名為「富豪花園」的9層商住兩用建築。當地韓僑表示，當時曾多次看到金正男與家人在一起，但今年金正男一家突然搬走。
(中時電子報)
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