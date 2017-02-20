觀光局公路總局長被請辭？交部：留任繼續善後
蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成33死11傷，交通部觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯提出辭呈以示負責，不過外傳2人其實是「被請辭」。交通部次長王國材今天在記者會表示，周永暉、陳彥伯在蝶戀花事件後主動請辭，上午部長賀陳旦與相關人員開會後決定，認為2人應該繼續留下來處理善後工作，後續的責任等事後再來檢討處理。
王國材說，兩位局長上午都有到部裡開會，部長也與他們充分溝通，而他倆在蝶戀花事件後也都很認真處理善後工作。部長要求他們繼續加強遊覽車安全與國內旅遊等相關改善事項，所有責任的檢討，都會在調查告一段落之後再說。
交通部今天記者會由王國材主持，觀光局和公路總局由觀光局副局長張錫聰和公路總局副總工程司林福山出席。
(集團連線報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。