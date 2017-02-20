觀光局公路總局長被請辭？交部：留任繼續善後

交通部次長王國材(右二)20日表示，觀光局長周永暉、公路總局長陳彥伯在蝶戀花事件後主動請辭，上午部長賀陳旦與相關人員開會後決定，認為2人應該繼續留下來處理善後工作。（趙雙傑攝）

交通部次長王國材表示，所有責任的檢討，都會在調查告一段落之後再說。（趙雙傑攝）

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成33死11傷，交通部觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯提出辭呈以示負責，不過外傳2人其實是「被請辭」。交通部次長王國材今天在記者會表示，周永暉、陳彥伯在蝶戀花事件後主動請辭，上午部長賀陳旦與相關人員開會後決定，認為2人應該繼續留下來處理善後工作，後續的責任等事後再來檢討處理。

王國材說，兩位局長上午都有到部裡開會，部長也與他們充分溝通，而他倆在蝶戀花事件後也都很認真處理善後工作。部長要求他們繼續加強遊覽車安全與國內旅遊等相關改善事項，所有責任的檢討，都會在調查告一段落之後再說。

交通部今天記者會由王國材主持，觀光局和公路總局由觀光局副局長張錫聰和公路總局副總工程司林福山出席。

(集團連線報導)