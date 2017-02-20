郝龍斌組好強聯盟 翻轉藍超越綠

中國國民黨副主席郝龍斌（圖）20日宣布組成「好強聯盟」，強調讓國民黨更強、讓中華民國更好，並提出若當選黨主席，要翻轉國民黨、超越民進黨、重返執政。中央社記者鄭傑文攝 106年2月20日

中國國民黨副主席郝龍斌（圖）20日宣布組成「好強聯盟」，強調讓國民黨更強、讓中華民國更好，並提出若當選黨主席，要翻轉國民黨、超越民進黨、重返執政。中央社記者鄭傑文攝 106年2月20日

中國國民黨副主席郝龍斌（圖）20日宣布組成「好強聯盟」，強調讓國民黨更強、讓中華民國更好，並提出若當選黨主席，要翻轉國民黨、超越民進黨、重返執政。中央社記者鄭傑文攝 106年2月20日

中國國民黨副主席郝龍斌今天宣布組成「好強聯盟」，強調讓國民黨更強、讓中華民國更好，並提出若當選黨主席，要翻轉國民黨、超越民進黨、重返執政。

郝龍斌競選黨主席辦公室上午成立，包括前總統馬英九、前交通部長葉匡時、前勞動部長陳雄文、前內政部長陳威仁等前政務官，以及國民黨團總召廖國棟、黨籍立委王育敏、蔣萬安、林為洲等，與中央委員連勝文與中常委厲耿桂芳、多位退役將領等人都到場力挺。

郝龍斌競選團隊也公開亮相，競選辦公室主委為現任副主席胡志強與退役上將王文燮，副主委包括現任立委賴士葆、費鴻泰以及前立委吳育昇、陳杰，執行總幹事為中常委蕭景田，中興後援會榮譽總會長由退役上將許歷農出任，客家後援會總會長是新竹縣長邱鏡淳，中興行動部執行長為黃復興黨部前書記長胡筑生。

馬英九致詞時表示，這次黨主席選舉，是民國90年辦理主席選舉以來，人數最多的一次。國民黨在野後，還有那麼多人願意出來承擔，願意為國民黨奮鬥，很不容易，這看到黨的希望，可見人心不死，志氣猶在。

馬英九說，有這麼多人參選，有輸有贏，不論誰贏，其他沒選上的都要幫助選上的繼續奮鬥。國民黨目標是改革、團結、茁壯、執政。

郝龍斌感謝大家的出席，感謝有許多人在人情壓力下，還是出來幫忙，給他溫暖與信心，他非常有信心，一定會爭取到為大家服務機會。

他說，他組成「好強聯盟」，不是拉幫結派，不是強調與胡志強的合作，而是希望透過與黨內精英與青年合作，一起為國民黨未來找出路，「好強聯盟」是要讓國民黨更強、讓中華民國更好。

郝龍斌說，他選黨主席，目的是翻轉國民黨、超越民進黨、重返執政。

他接著批評民進黨執政，企圖進口核災地區食品進口，推動一例一休造成三輸，年金改革造成世代對立，傷害軍公教尊嚴與權益，他不意外民進黨民調雪崩式下滑，但國民黨民調有起來嗎？國民黨淪為在野，一定要想辦法超越民進黨。

談到年金改革，郝龍斌表示，民進黨版本犧牲這一代、欺騙下一代，他主張聯合在野黨派，透過連署聲請釋憲，且召開民間國是會議，國民黨智庫應結合軍公教勞，找出可長可久，讓年金改革不破產的法案，用好的法案與民進黨競爭，這樣才能證明國民黨超越民進黨。

郝龍斌說，不能寄望民進黨善意與憐憫，必要時要採取強烈抗爭手段，不達目的不終止，國民黨對政策要提出方法與對策，以民眾權益與利益優先，採取具體作為，任何時候，「只要我有機會，包括抗爭，我一定追隨大家」。

這次黨主席選舉多人參選，郝龍斌說，國民黨主席選舉像同學在選班長，選出班長後，大家還是同學，要和睦相處，為國民黨打拚。

擔任郝龍斌競選辦公室主任委員的胡志強表示，郝龍斌去年10月去看他，表明要選主席，並問他的意願，意思就叫他不要選；他當場接受，這樣無私的同志有決心、正派，很能協調，「第一個就把我協調掉了」。

胡志強肯定郝龍斌主張先把縣市贏回來，很務實；看到郝龍斌喊出當黨主席，一定光復台北市，胡志強也說，如果「台中不贏，我也負全責」。

胡志強語畢，看到馬英九在台下笑得開心，幽默地向馬英九說，「總統選不贏你負責」。1060220

(中央社)