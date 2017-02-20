提勒森CEO個性不愛廢言 幕僚簡報限2頁
提勒森（Rex Tillerson）接掌美國國務卿後首批命令之一，是要求高階官員提交的簡報資料，不得超過兩頁。
路透社報導，這反映出提勒森在力求效率的石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）擔任執行長期間養成的管理風格，以及身邊幕僚總稱他「執行長」而非「國務卿」的原因。
熟悉簡報流程的10多位美國現任和前任官員表示，提勒森之前的國務卿一般都要求更詳細的資訊。幕僚韓蒙德（R.C. Hammond）表示，提勒森下達這種命令，看得出他著重重要事實，但他並非對外交政策較細節處不感興趣。
韓蒙德說，「他要求大家簡報有效率」，還說若提勒森想看更多資訊，會再要求幕僚提供，「他是決策者，要看到翔實的資訊攤在眼前」。
提勒森首次擔任公職，也沒有外交經驗，能否成功處理國務院官僚體系以及他和總統川普與其政府的關係，備受各界審視。
曾和提勒森開過會的國務院高官表示，提勒森善於社交、有真才實料、直來直往又追根究底的個性，反映他力求解決問題、不玩政治的工程師背景。（譯者：中央社鄭詩韻）1060220
(中央社)
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