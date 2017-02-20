給它翅膀 50年巨木繼續陪伴師生

台東高商1棵4層樓高的桃花心木，去年遭尼伯特颱風連根拔起，巨大的樹頭由藝術家希巨蘇飛（Siki Sufin）賦予一雙翅膀，繼續在校園陪伴師生。

「Siki給了我一雙翅膀重生，依舊守護著東商天空」台東高商學生和劉玲慧校長，今天圍著「展翅」重生的桃花心木，校長親自題詩「縱然我牢牢地抓緊土地，尼伯特颱風依然將我連根拔起；巴洛克式橢圓形果實、旋轉翅膀，沒了」。

去年尼伯特颱風在台東市區出現17級瞬間陣風，台東高級商業職業學校內1棵50年桃花心木，遭連根拔起，學校商請台東都蘭木雕大師SiKi創作，讓樹生命用另一種方式延續，呈現風災後的重生風貌，也為校園增添不一樣的心靈感受。

劉玲慧表示，台東高商能在風災後快速復原校園，是全校師生同仁們共同的努力與合作，雖然校園內的大樹受到很大的傷害，她四處邀請樹木專家，努力救治受傷的大樹，這棵50餘年的桃花心木以不同的樣貌重生，成為台東高商所有師生同仁們共同的記憶。

台東高商建校時，在校區內種下50棵桃花心木，現已成巨木，每棵都有4層樓高，有2棵被尼伯特颱風吹倒，其餘40棵樹幹、樹枝折斷，目前已恢復旺盛生機。1060220

(中央社)