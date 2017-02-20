NBA》明星賽紐奧良是贏家 夏洛特是輸家

黃蜂肯巴沃克(中)替補上陣20分鐘，6投3中得7分。(美聯社)

2017年NBA全明星賽在熱鬧氣氛下落幕了，這次紐奧良不但取得舉辦資格，地主球員安東尼戴維斯又以破紀錄的52分帶領西區隊贏得比賽，更榮膺了MVP殊榮，成為最大贏家，至於原本應是舉辦的城市夏洛特，因為一個法案問題不但被取消了舉辦資格，而且也僅有肯巴沃克入選明星隊，成為最大輸家。

NBA聯盟原定2017年的明星賽是在夏洛特舉行，但由於北卡州通過了一項反同性戀的法案，引起了各界撻伐聲浪，即便NBA聯盟總裁席爾佛揚言更改舉辦地點，甚至黃蜂隊老闆喬丹出言不惜將球隊搬離夏洛特，都無法動搖這項法令，因此，NBA聯盟在去年8月中決定取消夏洛特的明星賽舉辦權，改由紐奧良接手，讓紐奧良成為第3次舉辦明星賽的城市(前兩次分別是2008年2014年)。

本屆明星賽票價高漲，就連最遠的位置都有黃牛喊出360美元的價碼，更別說場邊位置的天價，紐奧良吸引了全球喜愛籃球的眼光，安東尼戴維斯更在最後高舉最佳球員MVP獎盃，集所有光環於一身。

相較於安東尼戴維斯在西區以先發出賽32分鐘，39投26中，改寫張伯倫所保持的42分明星賽得分紀錄，黃蜂肯巴沃克只能以東區替補上陣，20分鐘，6投3中，僅得7分，樣樣都不如對手，倘若沒有那項法案的阻擋，或許今日的光芒應該落在他的身上吧！

(中時電子報)