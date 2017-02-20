酒駕飛撞安全島 車成爛鐵駕駛慘死
又是酒駕慘死！彰化市今天清晨5點多發生死亡車禍，34歲吳姓男子駕駛自小客車行經金馬東路和彰興路口，失控直衝路口，飛撞安全島上號誌燈，轟得一聲，在強猛力道衝撞下，號誌燈應聲倒地，轎車翻覆，駕駛掉出駕駛座，當場吐血、死亡，送醫不治，警方酒測值高達每公升1.17毫克。
這起死亡車禍，警方調閱路口監視器，吳姓男子疑似闖紅燈高速衝撞安全島，號誌燈和水泥座都被撞倒，轎車也瞬間撞成一團爛鐵，玻璃、車頭、車身等全破裂、凹陷和支解，車子180度翻覆，駕駛口中吐血，直接從駕駛座掉到路上，當場死亡。
〈喝酒過量，有害健康〉
(中時)
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