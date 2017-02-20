醉男用手機換菸遭拒　抓狂放火燒超商

潘男砸酒瓶後點火引燃櫃台商品。（陳心瑜翻攝）

潘男砸酒瓶後點火引燃櫃台商品。（陳心瑜翻攝）

潘姓男子大鬧超商。（陳心瑜翻攝）

超商店員難為！新北市29歲潘姓男子，19日下午4時42分許走進新莊昌平街某便利商店，拿了菸、酒之後卻耍賴「沒錢可付」，甚至在店內開始抽菸，17歲黃姓店員連忙制止，潘男卻惱羞成怒，砸毀店內高粱酒瓶並點火，引燃熊熊烈火，警方獲報趕到後及時制止，將潘嫌依公共危險、毀損罪送辦。

警方表示，潘姓男子拿了菸、酒不付錢，經店員提醒，他回「用手機跟你換」，隨後更直接拿起超商櫃檯的打火機點菸。店員制止後，潘男又拿起高梁酒瓶狂砸，點火引燃架上商品，幸在店員和警方協力將火勢撲滅，未釀傷亡。

〈喝酒過量，有害健康〉

(中時)