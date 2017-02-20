醉男用手機換菸遭拒 抓狂放火燒超商
超商店員難為！新北市29歲潘姓男子，19日下午4時42分許走進新莊昌平街某便利商店，拿了菸、酒之後卻耍賴「沒錢可付」，甚至在店內開始抽菸，17歲黃姓店員連忙制止，潘男卻惱羞成怒，砸毀店內高粱酒瓶並點火，引燃熊熊烈火，警方獲報趕到後及時制止，將潘嫌依公共危險、毀損罪送辦。
警方表示，潘姓男子拿了菸、酒不付錢，經店員提醒，他回「用手機跟你換」，隨後更直接拿起超商櫃檯的打火機點菸。店員制止後，潘男又拿起高梁酒瓶狂砸，點火引燃架上商品，幸在店員和警方協力將火勢撲滅，未釀傷亡。
〈喝酒過量，有害健康〉
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。