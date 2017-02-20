大陸籍新住民尹珍職訓後中年轉職

大陸籍新住民尹珍(左)在參加勞動部委辦職訓課程，學得剪髮技能。（吳江泉攝）

大陸籍新住民尹珍參加勞動部委辦職訓課程後，由房務清潔員轉職任美髮助理。（吳江泉攝）

45歲大陸籍新住民尹珍長年從事房務清潔員工作，去年因體力無法負荷，辭掉工作，參加勞動部高屏澎東分署委辦的「快速剪髮造型設計培訓班」，結訓後到連鎖快速剪髮店擔任助理，從服務過程，除感受顧客支持的人情味，更藉由義剪，首次體會到回饋社會的成就感。

尹珍是在10多年前嫁來台灣，長期靠著擔任房務清潔員賺錢養育小孩。她說，從事房務清潔工作需耗費很大的體力，工作內容包括刷洗浴室、更換床罩床單等，工作量吃重，她因去年身體出現腰酸背痛等職業病，萌生轉職念頭。

她帶著小孩到快速剪髮店剪髮時，見門窗上黏貼「勞動部高屏澎東分署委辦快速剪髮造型設計培訓班」宣傳單，經過詢問獲得美髮店長鼓勵，毅然決定辭掉工作，投入職業訓練，要培養一技之長，開創職場第二春。

在受訓2個多月期間，除了學會洗髮技巧，還練習剪10幾種髮型，包括熱門的西裝頭、鮑伯頭等，染髮相關的色彩學以及燙髮技術也有涉獵。結訓後，她因訓練期間表現優異，獲得連鎖快速剪髮店僱用，擔任美髮助理員。

「台灣人好有人情味！」，她說，從事美髮業不久，就和很多顧客成為朋友，大家從她講話口音得知她是大陸籍新住民、獨自在台打拚奮鬥，特別給予照顧，每當店裡大排長龍，不少人會自願讓她剪頭髮，見她拿起剪刀神色緊張，還會鼓勵「妳就放膽剪，不練習怎麼會進步」。她的剪髮技術就在一次次的練習後，技巧越來越純熟，離設計師的目標又更接近一些。

工作之餘尹珍也會投入義剪，她印象深刻，首次到療養院，為身體顫抖、無法久坐的老人剪髮時，心跳加速，「就怕傷到老人家」，經同行設計師的鼓勵，她深呼吸，一鼓作氣的幫老人家理好頭髮，看到老人一臉心滿意足，她成就感十足，更加堅定未來要朝美髮業前進。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，尹珍參加高屏澎東分署委辦的職業訓練後，不僅學得一技之長，更從回饋社會的過程中，找到自我存在價值，對自己更有自信了。分署現階段委辦的課程包括：委託高雄大學開設的「國際貿易行銷企劃與財務管理人員養成班」、委託社團法人中華勞動力職能發展協會開設的「婚禮顧問人才培訓班」等，年滿15歲以上的待業者報名只需負擔2成訓練費用，其餘8成由政府補助，特定對象待業者由政府全額補助。有興趣的民眾可上勞動部高屏澎東分署官網查詢。

(中時)