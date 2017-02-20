30年磨劍 蔡東纂完成柑橘教科書 農民喻聖經

中興大學植物病理系教授蔡東纂。(圖/中興大學)

中興大學植物病理系教授蔡東纂，集結致力推廣柑橘栽培30多年經驗，花費2年半時間編撰「農民講堂─柑橘篇」一書；他以「30年磨劍」形容，內容囊括各類柑橘裁培及健康管理技術，圖文相輔，被農民喻為「柑橘聖經」。

蔡東纂投入農民輔導多年，經他輔導有成的農友詹貴溶表示，當年她初涉農事，什麼都不懂，全靠蔡教授指導，幫忙解決各種疑難雜症，甚至還專程上山來輔導，「揪感心！」

蔡東纂表示，台灣素有水果王國美譽，有一流的裁培技術，無論什麼品種，在台灣沒有養不成的，連葡萄都能有二收；可惜的是，一流的技術，仍停留在專業研究層面，無法落實在果農身上。絕大多數農民都非本科出身，裁培技術一般依靠經驗法則，專業知識仍落後一截。

為傳承經驗，蔡東纂決定出書，從2年半前開始將多年來累積的推廣柑橘經驗集結成冊，並以圖文相輔方式，方便農友一目了然。他說，為了「磨這一劍」，除了上課，幾乎處於閉關狀態，埋頭筆耕，還因飲食不正常，弄到血糖飆高，差點把身體搞壞。

蔡東纂形容，此書可謂他累積一輩子的心血結晶，因而自掏腰包印製2000多冊，送給真正需要的人。他期待這本書能帶領農友改善裁培技術，作物獲得豐收外，還能藉由專業知識的提升，配合正確施作，人人成為持地菩薩，這也是他出書的真正用意。

(中時)