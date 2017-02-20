福島輻射 日駐北京使館：與倫敦相當
日本駐北京大使館19日透過新浪微博表示，福島縣福島市的大氣核輻射值為每小時0.12微西弗，英國倫敦則是0.11微西弗，「請大家放心地前往日本旅遊、品嚐日本美食」。
日本駐北京大使館說，目前福島第1核電廠的廢爐工程「正處於確保安全的情況下」。為取出已使用燃料、熔化後凝固燃料（燃料殘渣），正「謹慎地進行相關調查的階段」。
館方表示，「安全殼內部利用鋼制外壁、建築物內的混凝土、鉛板等進行遮蔽，安全殼內部氣體也受到監控，依然維持穩定的狀態」，福島第1核電廠區域內的「輻射量並無變化」。
館方說，在上述調查開始前，日本官方也一直進行輻射量監測工作，目前日本大氣中的輻射值「依然沒有問題」，與國外的主要城市相比也大致相同。
日本駐北京大使館特地列出9至10日測得的國內外部份城市大氣輻射值。其中，福島縣福島市為每小時0.12微西弗，福島縣會津若松市為0.08微西弗，倫敦0.11微西弗，北京0.071微西弗。
其它城市則為美國紐約0.049微西弗，大阪0.045微西弗，福岡0.034微西弗，東京0.03微西弗，札幌0.021微西弗。
館方還說，「在日本旅行時能夠吃到的食品，進口到中國的日本食品都是安全的，因此請大家放心地品嘗日本美食」。1060220
(中央社)
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