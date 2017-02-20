竹縣棄死雞確染H5N6 縣長：禽流感防疫最高規格
新竹縣湖口鄉山區日前被發現有病死雞遭棄置，死雞驗驗結果19日確定感染H5N6禽流感，農委會隨即宣布新竹縣為非禽場感染疫區，縣長邱鏡淳20日要求全縣採最高防疫規格，另針對涉嫌棄置死雞的業者雞場的雞隻也已採樣送檢，結果將在21日下午出爐。
縣農業處長邱世昌指出，湖口鄉羊喜窩段道路邊坡下本月16日發現有數10袋禽隻屍體被棄置，家畜所立即會同環保局、湖口鄉公所至現場調查，農業處同步通報警察局於同日下午展開防疫、環境消毒及偷倒業者查緝等工作。
禽隻屍體剖檢後隨即送淡水家畜衛生試驗所進行病毒分離，家畜所於昨天下午確診為H5N6亞型禽流感病毒核酸陽性。
而家畜所及湖口鄉公所已於18日上午完成周邊3公里內共8家養禽場訪視及協助消毒周邊環境，目前皆無異常，已籲請業者加強自衛防疫及如有任何異常及早通報。
另經調查，在新埔鎮擁有2處牧場的林姓業者涉嫌棄置病死雞，相關單位昨天前往查察，結果發現其在旱坑場飼有3900餘隻仿土雞，其中有5隻死亡；關埔場飼則養280隻仿土雞，有11隻死亡，兩場均由家畜所開立移動管制書，分別採死亡、活體雞隻送驗，預定明天下午檢驗結果出爐。
邱鏡淳今天在主管會報中除慰勉防疫同仁的辛勞，包括警察局迅速查出可疑業者的機動效率，補強防疫戰力，更要求要以最高規格的防疫標準，力抗這波禽流感風暴。
此外，配合農委會17起全國家禽禁運7日政策，新竹縣也頒布命令全縣家禽屠宰場同步禁屠7七日，縣轄內家禽屠宰場自17日中午12時起停止營業7日。（目前營運中家禽屠宰場6場），但考量白肉雞及洗選蛋相對風險較低，不受此次禁運禁屠政策限制。
(中時)
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