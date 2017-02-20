打翻醋罈子 男子飛車攔情敵涉公共危險罪
高雄一名25歲廖姓男子，本月7日在路上巧遇倪姓情敵，與雙方在街頭展開飛車追逐，還上演超車、甩尾、大迴轉危險駕駛動作，過程都被民眾拍下，並po上網爆料；警方循線通知廖男、倪男到案說明，倪姓男子堅稱不認識廖妻，直說對方認錯了。全案以公共危險罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
廖姓男子7日搭友人車子外出，在楠梓區海專路遇到倪姓男子(26歲)所駕駛的豐田汽車，立刻指著車說「我老婆可能在他車上」，要求友人趨前攔車，倪男發現被追車也加速前進。
兩車從海專路一路飛車追逐到加昌路口，倪男車被擋下，廖男欲拉開倪車門一探究竟，但倪男見狀又趕緊打檔後退，一個逆向大迴轉加速駛離。有民眾目擊拍下過程，po網大罵，「把馬路當遊樂場嗎？」、還說「希望死一個是一個阿....別耽誤別人用路的時間！」
警方隨後傳喚廖、林、倪3人到案，廖男聲稱，因懷疑倪姓男子是妻子外遇對象，妻子當時也可能在他車上，所以想攔車查個清楚，才叫林姓友人追車。但倪男說，根本不認識廖妻，且當天車上只有他一人，直呼找錯對象了。
警方表示，為了家務事在馬路上演追逐戲碼，罔顧其他用路人的行車安全，實在不可取，訊後已將3人都依公共危險罪嫌函送法辦。
(中時)
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