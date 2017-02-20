不怕被貼「靠爸族」標籤 焦恩俊愛女高顏值吸睛

焦恩俊曬與愛女合照。(圖／翻攝自微博)

昔日小生焦恩俊大女兒焦曼婷近年勇闖演藝圈，甜美外型受到關注，19日焦恩俊在微博曬出和母親、女兒出遊照，焦曼婷美貌再次引起討論。

焦恩俊19日在微博曬出媽媽和女兒照片，大誇「人比花嬌」，只見媽媽雖然一頭白髮，但皮膚看起來仍相當緊緻，身材也保養得宜，而焦曼婷也遺傳好基因，水汪汪大眼加上一雙長腿搶鏡，網友大讚三人都好看的不得了，腿也都好長，讚嘆基因的強大。

不過焦曼婷看似和爸爸感情親密，但她接受《壹週刊》專訪透露，當初因為爸媽離婚，焦恩俊也為工作忙碌，父女曾長達7年沒見面，直到她長大進演藝圈，才比較能理解爸爸，現在兩人常通電話維繫感情，更坦言因為爸爸太帥，找男朋友會拿他做比較。

焦曼婷前年頂著星二代光環出道，不過她不怕被貼「靠爸族」標籤，認為時間久了，大家會慢慢注意到她的作品，而爸爸也知道她有主見，從不教她怎麼演戲，

(中時電子報)