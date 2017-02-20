防論文造假 台聯大設學術倫理辦公室
台大教授郭明良涉入論文造假案，引發社會關注，台灣聯合大學系統今天宣布，正式成立學術倫理辦公室，以宣示並落實4所成員學校推動學術誠信的決心。
台灣聯合大學系統（中央大學、交通大學、清華大學、陽明大學）昨天召開「學術倫理諮詢委員會」第一次會議，決議正式成立「台灣聯合大學系統學術倫理辦公室」，希望避免台灣陷於違反研究誠信的疫區，甚或招致學術詐騙王國的惡名。
台聯大系統表示，去年2月就開始努力推動教育部和科技部共同成立一個獨立且與國際學術倫理組織接軌的學術倫理辦公室，希望從法令和教育來正視台灣的學術誠信問題，4所成員學校決議先設立「台灣聯合大學系統學術倫理辦公室」，以宣示並落實4校推動學術誠信的決心。
台灣聯大系統學術倫理諮詢委員會也通過「台灣聯合大學系統學術倫理推廣辦公室」設置辦法，確立辦公室將從研究、教育和諮詢著手推動相關業務，包括籌組學術倫理諮議專家團，深入研究學術倫理行為不端的成因與解決方式、了解各國防範違反學術倫理的措施，及整理各國學術倫理政策與違反學術倫理事件的調查法規、處置方法及程序。
台聯大系統校長曾志朗表示，希望培養下一代科學家認知到追求卓越研究的同時，應具備最基本的誠信素養，希望藉由這一連串實際行動，推動具學術倫理規範的科學文化，讓國際學術界了解台灣仍是值得信任的研究夥伴，畢竟大多數研究者都是兢兢業業、正直的做研究，他們的努力不應被少數行為不端研究者所抹煞。1060220
(中央社)
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