別讓權益睡著 滿40歲這些健檢免費做
國人十大死因中，達6成是慢性病。想做健檢其實不用花大錢，國健署今天表示，年滿40歲的民眾不僅可免費做血壓、血糖、肝功能等6項篩檢，女性還能免費做子宮頸抹片檢查。
衛福部國健署慢性疾病防治組長賈淑麗今天表示，不少民眾花大錢到健檢中心、醫療院所做檢康檢查，但很多人不知道，其實政府提供很多健康、癌症篩檢，最早從30歲起就能做。
慢性病、三高等問題是健康殺手，賈淑麗說，國健署提供「成人預防保健服務」，一次篩檢血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重等6大健康問題，只要年滿40歲，每3年就能免費做1次，65歲以上更是每年都能免費做1次，內容換算成自費健檢，足足超過千元以上。
根據國民健康署民國104年資料顯示，全國共有181萬民眾接受此項檢查，其中有2成新發現罹患高血壓、近3成檢出高血脂，另有將近1成發現有高血糖。
名列十大癌症死因第5名的口腔癌，也有免費「口腔粘膜檢查」能做，賈淑麗指出，年滿30歲有抽菸、吃檳榔的民眾，每2年可免費檢查1次；18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔習慣的原住民，即便已戒除，仍可每2年免做1次。
賈淑麗說，針對女性「子宮癌症」、「乳癌」也有免費篩檢，30歲以上女性每年可免費做1次子宮頸抹片檢查，但若檢查結果均為陰性，建議3年1次即可。
45歲以上至未滿70歲女性，每2年可做1次「婦女乳房X光攝影檢查」；40歲至未滿45歲且其母親、女兒、姊妹、祖母或外祖母曾患有乳癌的女性，同樣是每2年就能做1次。1060220
(中央社)
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