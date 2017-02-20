金正男命案 疑主謀故布疑陣金蟬脫殼
日本媒體報導，北韓領導人金正恩的兄長金正男在馬來西亞遇刺案，主謀可能故意留下犯案女子，轉移警方焦點，以爭取時間脫身。
針對金正男遇刺案，馬來西亞警方昨天召開記者會，說明此案在逃嫌犯7名，有5人證實為北韓籍，2人待確定。北韓籍4嫌在犯案當天離境。
馬來西亞警方先後逮捕持越南護照的女子段氏香及印尼女子席蒂艾沙。17日晚間逮獲北韓籍嫌疑人李正哲（RiJong Chol，譯音）。
「日本電視台」新聞網NNN今天綜合馬來西亞媒體的報導指出，事發後，留下段氏香、席蒂艾沙等，可能是主謀故布疑陣，要讓馬來西亞警方將注意力集中在她們身上，以便北韓籍主謀等金蟬脫殼。
日本富士電視台、日本電視台新聞網（NNN）都取得馬來西亞吉隆坡國際機場於13日金正男遭人下毒手時的影片並加以報導。
NHK還引述馬來西亞媒體的報導指出，已出境的4名北韓籍嫌犯都搭乘同一班飛機經由印尼的泗水、中東的杜拜、俄羅斯遠東地區的海參崴這3座城市，歷經4天的時間，於17日返抵北韓平壤。有可能為了干擾警方偵辦，所以4嫌故意經由複雜的路線返國。1060220
(中央社)
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