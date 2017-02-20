顏大和批司改 法務部二度澄清：來真的

檢察總長顏大和（本報資料照片）

媒體報導檢察總長顏大和在司改國是會議分組會議召開前夕，砲轟司改「作秀」、「已定案還要玩」。法務部今日凌晨發布新聞稿澄清，午間二度發稿重申，「司法改革來真的！」過程慎重公開，並無黑箱作業，呼籲與其抗拒或恐懼，不如拿出具體的改革方案及行動，回應社會的期待，才能贏回人民對司法的信賴。

法務部表示，顏大和已澄清媒體所下「司改作秀」等文字，並非他所說的本意或話語，另外蔡碧玉院長擔任第二組分組委員，是法務部推薦，乃借重她長久以來深入研究之長才；相關司改議題如有重疊，各分組仍可經籌委會同意，合併討論。顏檢察總長及社會各界其他改革建言，都可在各分組討論。

法務部說，司法改革議題或建言中立即可行或改革的內容，法務部將不待司改會議結論，會立即執行。例如上週四(16日)法務部召開記者會發布「從自己做起，檢察體系的改革系列」，也提出立即可行的檢察改革方案並對外發布，爾後法務部也會視進度，陸續公布其他具體可行的司改方案或作為付諸實施，即為適例。

針對外界質疑司改國是會議黑箱，法務部則澄清，前次1999年司改會議，僅邀集各界人士召開2天大會即做出決議，並未開放事前討論。而本次司改會議，自去(2016)年11月起，即透過公開徵詢意見，分析合併議題，遴選代表人民的非法律人過半之委員擔任籌備與分組委員，自2月20日起到5月底止，以3個月的時間密集分組討論，並在會後對外公開，預定6月底召開2天總結大會，此次過程應屬慎重公開，並無黑箱作業可言。

法務部呼籲，人民期待司法改革是事實，司法需要做改進的空間也很大。與其抗拒或恐懼，不如拿出具體的改革方案及行動，回應社會的期待，才能贏回人民對司法的信賴。

(中時)