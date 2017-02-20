酒駕遭扣車 詳查竟是贓車

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52歲的陳姓男子上個月中酒後騎車在新北市板橋區民有街遭警方查獲，酒測值達0.23毫克，除開單告發亦將其機車查扣。海山分局江翠派出所員警事後查核引擎號碼，發現竟與車牌不符，通知陳男到案說明，陳男坦承偷車換大牌代步，訊後依竊盜罪嫌函送。

陳男供稱，平常以妻子的機車代步，但機車損壞多時，當天恰巧發現路旁機車鑰匙沒拔，因貪圖方便遂將機車偷走，換上妻子機車的大牌後代步。

〈喝酒過量，有害健康〉

(中時)