陳玉梅公祭 馬英九上香致哀

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前台北市議員陳玉梅因病過世，20日上午在第一殯儀館公祭，前總統馬英九到場上香致哀。陳玉梅獲總統頒褒揚令，國民黨也追贈實踐二等獎章，51歲生命留給後人懷念。

陳玉梅之喪，前副總統吳敦義、前立法院長王金平與中國國民黨主席洪秀柱等人到場上香致哀。她曾連任5屆台北市議員，後來加入馬英九團隊，陪同時任國民黨總統候選人馬英九走遍全台、積極輔選，西元2013年出任僑務委員會副委員長。

陳玉梅喪禮冠蓋雲集，倍極哀榮，前台北市長郝龍斌、台北市副市長鄧家基、表態參選國民黨主席的詹啟賢及台北市議員許淑華、何志偉、秦慧珠與張茂楠等人都到場上香致哀。

(中時)