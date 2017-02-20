台中高等行政法院公布否准原告收回土地 大成國小滅校報導澄清
有媒體報導大成國小官司敗訴得拆校還地恐滅校，引起家長、教師和學生恐慌，台中高等行政法院公布，指已否准原告收回大成國小校地，該報導未經查證，誤導民眾。
台中等行政法院指出，彰縣府為辦理彰化市都市計畫新設國中小文三校舍工程（大成國小），原坐落彰化市牛稠子等24筆土地，經台灣省政府78年核准徵收，因彰縣府未依核准徵收計畫期限90年12月前使用，經原土地所有權人謝錦聰等人向彰化縣政府申請照原徵收價格收回系爭土地，提起行政訴訟。
台中高等行政法院表示，經審理結果，當時大成國小已建校完成，就收回土地部分，基於公益而依情況盼學否准原告收回系爭土地，但應賠償原告所受之損害，請求損害賠償部分，依判決結果應由被告內政部予金錢賠償。
台中高分院公告正確訊息，師生、家長們說，看到未查證報導嚇一大跳，直覺怎麼有這麼霹靂、離譜的事情，現在鬆了一口氣。
(中時)
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