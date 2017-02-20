檢證實蝶戀花旅行社 24台遊覽車16名司機

蝶戀花旅行社武陵賞櫻團車禍造成33死11傷，士林地檢署檢察官今天上午約談司機，說明公司排班情形，釐清旅行社提供的資料是否有造假，檢方初步認定，司機確實休息3.5小時，而已經死亡的駕駛康育薫在2月10日休假1天，從1月27日開始連續上班到2月1日，旅行社每天支付4600元的費用，至於司機是否過勞當天開車超過10小時，檢察官表示事故遊覽車的行車紀錄器（大餅），還在公路總局解析當中，資料回來後，將會比對監視器還原真相。

檢方指出，蝶戀花公司周比蒼，自1994年開始購入遊覽車，較新的遊覽車是2009、2010年，總共有24台大型遊覽車、1台中型遊覽車，其中在去年被落石砸中，已經拆解零件申請報廢，目前蝶戀花公司擁有24台遊覽車、16名司機，依購入的價格約100多萬來推算，折舊後每台車的價值不可能有800萬之多。

士林地檢署在事發1星期以來，陸續約談蝶戀花負責人周繼弘、實際負責人周比蒼、王姓帳務人員、友力通運負責人黃河清，並發函給公路總局，要求蝶戀花公司不得註銷、過戶，若發現周、黃要出境，啟動防脫逃、防脫產機制。

今天上午約談遊覽車司機，預計下午還會約談2名司機，檢方表示，為了釐清被害家屬的疑點，協調會上的提出的問題，包括是否有竄改班表，甚至連周比蒼是否有借錢給司機，逼簽本票，都會一一訊問蝶戀花司機。

(中時)