海洋生態攝影展 落實生態保育觀念

教育局於陽明大樓舉行「我們的大海‧我們的愛」海洋教育攝影巡迴展，讓學生分享海洋生態保育的軌跡，見證海洋教育發展的歷程。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為深化學生的生態保育觀念，特舉行「我們的大海‧我們的愛」海洋教育攝影巡迴展，由黃興倬等6位攝影專家提供約30幅水中珍貴照片；20日起至26日在市府陽明大樓展出。教育局長彭富源說，豐富多樣的水下美麗景象，將於中市300多所國中小巡迴展覽，希望讓學生分享海洋生態保育的軌跡，見證海洋教育發展的歷程。

「我們的大海‧我們的愛」海洋教育攝影巡迴展，今日在市府陽明大樓辦理開幕活動，邀請攝影名家黃興倬、蔡永春、陳榮基、陳正光、邱文傑以及韓君容，提供30幅水中拍攝到的珍貴照片在陽明大樓展出；並將持續於台中市各校巡迴展覽，每一所學校展期約兩週，各校也遴選海洋教育種子教師，培訓學生成為海洋小尖兵解說員。

彭富源指出，感謝這群愛好水中生態攝影專家的支持，雖然台中市許多學校不靠海，透過照片也能親近海洋！北屯區文昌國小4年前向台灣珊瑚礁學會商借一批海洋攝影作品，並且將攝影作品送到台中市70多所學校巡迴展出，獲得熱烈響應，4年來估計參觀海洋教育生態展覽的學生達到2萬5000人以上。

彭富源強調，市府今年編列經費規劃一系列海洋教育攝影展品，希望讓海洋生態保育觀念繼續扎根。

(中時)