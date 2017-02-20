未足額進用身障者 國立大學、法院赫入榜
勞動部今天公告最新全國進用身心障礙者義務機關（構）未足額名單，公立單位以交通大學、橋頭地方法院不足5人並列第1名，私立仍以藝珂人事顧問公司未足額13人最多。
勞動部發展署統計，截至去年11月，依法應進用身心障礙者的義務機關構共計1萬6854家、應進用5萬5904人；而實際進用共8萬1539人，超額進用2萬5635人、45.86%。
而未足額進用單位合計有1542家、占總數9.15%；其中，公立單位有39家、私立單位1503家，合計未足額2162人。
發展署指出，未足額榜首交通大學因11月起學校各項活動需求，增加短期工讀生支援，致員工總人數增加；橋頭地方法院為高雄地方法院組織修編後，移撥員額新成立的單位，目前不足進用缺額已循身障特考職缺遞補，等待分發中。
另外，未足額第2名為台北大學不足4人、第3名為陽明大學不足3人，多為受員工總人數增加、身障員工離職退保影響。
私立單位蟬聯第1名的仍為藝珂人事顧問公司，且與上月相較不足人數又增加2人；第2名華碩電腦未足額增加3人、第3名星展（台灣）商業銀行、台灣應用材料與上個月相較未足額人數均無變化，原因大多為員工總人數增加不及進用身障者，或身障員工離職或招不到合適的身心障礙者所致。
(中時)
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