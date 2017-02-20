陸環保部：河北多地處理空汙打折扣
中國大陸環境保護部19日晚間通報，2017年第一季度空氣品質專項督查發現，大陸河北省等部分地區在重汙染天氣應急方面仍存在問題，有的地方預案編制不合理，有的則是執行打折扣。
新華社報導，大陸環保部督查組近期對北京、天津、河北及周邊地區18個城市進行督查發現，河北省許多地區處理空氣汙染仍存在許多狀況。
其中，滄州市重汙染天氣應急預案編制不夠合理，滄縣、河間市等重汙染天氣應急預案中停限產企業清單不全，很難達到預期減排效果；而河北德州市轄下各縣（市、區）級政府，截至目前也仍未按重汙染天氣應急預案預警分級標準要求作出相應調整。
報導提到，這次督查還發現，河北保定市易縣（中共）黨政事業單位鍋爐改造工作，只完成計劃任務的約10%。東揚威城村已完成589戶煤改電改造工程，但目前只有部分用戶使用電供暖，多數仍在使用煤供暖或煤電混用供暖。
同時，北京、天津、河北部分企業的環境問題依然突出，都出現廢氣排放設備不符規定等問題。1060220
(中央社)
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