外媒：蕭建華案　中共19大前嚴控政局

中國大陸富商肖（蕭）建華1月底傳出在香港失聯。有媒體指出，像蕭建華這樣的富商，不僅能造成股市動盪，還能左右政局。中共19大年底就要登場，必須把「風險因素」降到最低。

英國廣播公司（BBC）中文網今天引述媒體報導，蕭建華是在除夕夜從香港四季酒店被帶走的，當晚有兩部七人座客貨車停在酒店外。車上5人於凌晨1時走進酒店大廳，隨後坐電梯抵達蕭建華住的28樓。

蕭建華2小時後在2名女保鏢和來訪的5人陪同下，分別乘坐那兩部客貨車，毫無動靜地離開。12小時後，蕭建華一行人在香港和深圳間的落馬洲檢查站再次出現，持有效證件通關，進入深圳後消失。

來自中國大陸熟悉蕭建華案的人士透露，蕭建華很清楚1月27日那天會有人來找他，要為先前漫長的討價還價做個了結。蕭建華同意到大陸協助調查2015年大陸股災中的市場操作。

報導還說，敲響蕭建華房間門的5人中，2人是蕭建華的密友，另外3人是談判人員，蕭建華並不認識。最後，蕭建華同意到大陸協助調查。

一名房地產仲介表示，香港四季酒店向來以嚴密的安保著稱。訪客若未得到住宿客人同意，無法在晚上進入酒店。

來自中國大陸的消息說，北京對像蕭建華這樣資金雄厚、且能秘密轉移巨資的商人表示關切。他們不僅能造成股市動盪，激化金融風險，還有相當能力左右政局。

中國大陸國家主席習近平日前主持大陸國家安全委員會的會議時強調，要特別注意經濟安全。有消息表示，在即將進入中共第19次全國代表大會（19大）的敏感時期，北京必須保證「風險因素」降到最低。

另一消息來源表示，蕭建華手上握有賄賂中共領導層家人的訊息。該消息說，北京當局試圖釋放一個訊號，不會再容忍對領導人家人的賄賂行為。1060220

(中央社)