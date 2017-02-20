一中各表挨批 馬英九：千萬別搞錯

前總統馬英九今天說，最近一些大陸、台灣媒體與人士，不斷攻擊一中各表，還攻擊他，好像今天國民黨的失敗，兩岸關係衰退是因為他的關係；千萬別搞錯，一中各表是很大的幫助。

馬英九上午出席國民黨副主席郝龍斌競選黨主席辦公室成立茶會，致詞時除批評不當黨產處理委員會違法違憲，也談到兩岸關係。

馬英九說，過去8年，兩岸關係做到和平繁榮，因為推動的政策是九二共識、一中各表；去年國民黨主席洪秀柱前往大陸，在「洪習會」特別提到「求一中原則之同，存一中涵義之異」，委婉說出一中各表，這是維持過去幾年兩岸和平繁榮最重要因素。

馬英九表示，最近有一些大陸、台灣媒體與人士，不斷攻擊一中各表，還攻擊他，好像今天國民黨的失敗，兩岸關係衰退是因為他的關係；千萬不要搞錯，一中各表是很大的幫助。

他表示，過去8年，台灣免簽國增加，能與紐西蘭、新加坡簽約，與日本簽漁業協議，都是因為這個的關係與間接影響，希望這些人與兩岸媒體，不要做無謂的攻擊。

談到黨產會，馬英九指出，黨產會去年成立，原本提出目標是轉型正義，但卻距離目標越來越遠，所作所為與法治國家背道而馳，做法非常可怕，把正義越來越轉到不正義，令人擔心，非正常民主國家要做的事。1060220

(中央社)