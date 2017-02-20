靈鷲山佛教團執行長 葛達鎷推地球永續
靈鷲山佛教教團新任總執行長葛達鎷，來自於匈牙利，應邀擔任佛教教團執行長，全家搬來台灣。他將透過簡約樸素、環保共生理念，營造地球永續、人類和平的生活環境。
靈鷲山表示，葛達鎷（Karsai Gabor Zsolt）是因古倫愛馬仕和平基金會創始人兼主席西蒙澤維爾古倫愛馬仕（Simon Xavier Guerrand-Hermes）介紹，才有機會認識靈鷲山開山住持心道法師，去年接下佛教教團執行長一職，並全家來台定居。
在台灣，以外國人身分擔任佛教教團執行長的案例不多，來自匈牙利的葛達鎷，是哲學及宗教學學者，歷任布達佩斯佛教大學校長、匈牙利頂級企業執行長、冰島人類靈性論壇主席，主要興趣為全球性的對話，及社會價值轉化。
靈鷲山表示，地球暖化已是人類當前最大的危機，除透過教育，讓下一代知道危機所在，更須透過實際行動，為地球盡一份心力。
葛達鎷說，靈鷲山可以盡更多力，協助政府公部門推動愛地球、愛和平、環保扎根等。尤其是，台灣面臨高齡化社會的來臨，長期照顧不能參考西方，只依靠政府單位的做法，而是要從教育下一代著手，建立年輕人要照顧老年人的觀念。
靈鷲山佛教基金會以愛和平、愛地球為核心理念，持續推動寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化9大生活主張。
葛達鎷說，追求和平、內在和諧的人類普世價值，超越宗教的界線，建議也應從教育著手。
教團期盼簡約樸素、環保共生，營造地球永續、人類和平的生活環境，今年特別走入校園，希望透過與新北市政府合作，舉辦「愛地球妙點子競賽」，以孩子為種子，推動愛和平、愛地球理念。1060220
(中央社)
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