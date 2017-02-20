開車遭空拍機擊中 網友：比中樂透還難

新北市江姓男子19日開車行經台北捷運永寧站前時，遭疑似空拍機撞擊，車上有些微擦傷。土城警方20日指出，將找出空拍機所有人，若違反規定最高可罰新台幣250萬元。（警方提供）中央社記者林長順傳真 106年2月20日

新北市江姓男子昨天開車行經台北捷運永寧站前時，遭疑似空拍機撞擊，車上有些微擦傷。土城警方今天指出，將找出空拍機所有人，若違反規定最高可罰新台幣250萬元。

有網友在臉書爆料公社上PO文，哥哥昨天傍晚5時50分駕著白色自小客車準備回家，在捷運永寧站前突然遭不明來源空拍機撞擊。

PO文者說，「長這麼大，從來沒聽過看過、遇過開車給飛機撞的－飛在天上的空拍機撞的～第一次車禍，第一次去警局做筆錄，居然是被空拍機撞到！這是不是比刮刮樂中2000萬機率還低」。

開車的江姓男子也在臉書上留言表示，當時他稍微看一下四周沒什麼車後，盡快把車停在路邊，然後回去找空拍機或操控它的人，但都沒找到。詢問附近店家，也都說沒有看到有人在玩類似的飛行器。

江姓男子說，在大馬路玩這個，如果是砸到騎摩托車的民眾或行人，後果不堪設想。他希望可以藉此呼籲大家，玩空拍機或搖控飛機之類的，還是到空曠的地方玩。

土城警方表示，江姓駕駛當下受到驚嚇，事後發現右前方引擎蓋被撞到凹陷，隨即向派出所報案。警方目前仍在追查該空拍機的導航者。

警方表示，玩家使用空拍機必須在限定的地點使用，若違反規定，依電信法或民航法最高可處新台幣250萬元罰緩。1060220

(中央社)