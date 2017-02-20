NBA明星賽 戴維斯轟52分獲MVP

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NBA（美國職業籃球聯盟）明星賽，西區今天在戴維斯（Anthony Davis）52分帶領下，以192比182擊敗東區，52分不僅打破紀錄，也幫助戴維斯贏得MVP（最有價值球員）。

NBA明星賽在紐奧良鵜鶘隊主場進行，地主鵜鶘隊球星「一眉哥」戴維斯大殺四方，上場約32分鐘，貢獻52分10籃板，奧克拉荷馬雷霆隊員衛斯布魯克（Russell Westbrook）也轟炸41分。

東區部分，以密爾瓦基公鹿隊明星前鋒「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）30分最高。1060220

(中央社)