總統監誓 林美珠林聰賢等人完成宣誓

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總統蔡英文今天上午主持「新任行政院政務人員及駐外大使宣誓典禮」，勞動部長林美珠、衛生福利部長陳時中、科技部長陳良基、行政院農業委員會主任委員林聰賢完成宣誓。

總統府發布新聞稿指出，宣誓儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由勞動部長林美珠帶領宣讀誓詞；宣誓後，蔡總統逐一向宣誓人握手祝賀，副總統陳建仁、總統府代理秘書長劉建忻等人均在場觀禮。

宣誓人員包括勞動部長林美珠、衛生福利部長陳時中、科技部長陳良基、蒙藏委員會委員長許璋瑤、行政院農業委員會主任委員林聰賢、公平交易委員會委員並為主任委員黃美瑛。

宣誓人員還包括中央銀行副總裁嚴宗大、公平交易委員會委員並為副主任委員彭紹瑾、公平交易委員會委員郭淑貞、公平交易委員會委員洪財隆、駐印尼大使陳忠、駐紐西蘭大使介文汲。1060220

(中央社)