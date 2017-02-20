玩盜版電玩 林昶佐：提醒民眾注意版權

我要評比

時代力量籍立法委員林昶佐日前與助理玩電視遊樂器，網友發現該遊戲並未經過授權。林昶佐今天表示，基層朋友邀請同樂，都樂於參加，未來也會提醒他們要注意遊戲機台版權問題。

林昶佐日前在社群網站臉書（Facebook）貼出一張照片，是他與助理跑地方行程巧遇基層朋友，一起打電動。但有網友發現，林昶佐玩電視遊樂器是中國大陸出產，內建遊戲幾乎都未經過授權，等同於盜版。

網友質疑，林昶佐身為立委和音樂創作者，卻帶頭不尊重智慧財產權是否恰當，「反中怎麼還買大陸貨，雙重標準？」

林昶佐今天表示，跑選區活動，基層朋友常會邀請一起同樂，他都樂於參加；同時也要感謝網友特別提醒，以後遇到對方，會提醒他們要注意遊戲的機台版權問題。1060220

(中央社)