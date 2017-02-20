六個雞一間房 大陸車站名無奇不有
台灣有鄉土車站，中國大陸也有鄉土車站，有的站名更相當有趣；包括「六個雞」、「一間房」、「小姑家」、「大姑家」都是車站名稱，不禁讓人會心一笑。
大陸「六個雞」車站位在貴州省凱里市的六個雞村。今年是雞年，相信這個「六個雞站」會特別旺吧。
如果用「六個雞」能換「一間房」的話該有多好呢？這個「一間房」火車站位在新疆柯坪縣的新阿恰，牌子上還有維吾爾文哦。
有了「六個雞」和「一間房」就能快樂地像「天堂」？這個「天堂」火車站也不能小看。「天堂」火車站在廣東省新興縣的天堂鎮，鎮內礦產豐富，也是有機蔬菜的種植地，生活似天堂。
最後，車子到了「小姑家」，這個「小姑家站」是位在吉林省蛟河市新站鎮的小車站，不知是哪家的小姑？真希望，一下車就有漂亮的小姑來接。
既然有「小姑家」，就會有「大姑家」囉。「大姑家站」同樣位在吉林省蛟河市新站鎮。有小姑家，又有大姑家，這個新站鎮看來是好地方，妯娌關係必定融洽。
另外，大陸很酷的車站還有一個「宋」字的，「宋站」位於黑龍江省肇東市宋站鎮。「喂，你送我到『宋』站」、「你到『宋』站接我」，還真有點繞舌呢。1060220
(中央社)
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