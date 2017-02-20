農會賄選!？ 民進黨南投縣黨部質疑檢調渾然不知

民進黨南投縣黨部剛才召開記者會並發出新聞稿，質疑「農會賄選人盡皆知 檢調動作渾然不知？！」（民進黨南投縣黨部提供）

民進黨南投縣黨部記者會現場狀況。（民進黨南投縣黨部提供）

民進黨南投縣黨部記者會場景。（民進黨南投縣黨部提供）

民進黨南投縣黨部今天上午11點多召開記者會並發出新聞稿，指農會賄選「人盡皆知」，質疑檢調動作「渾然不知」？！其內容稱農會選舉該黨原希望改變現有農會生態，在農會系統插上綠旗，但選舉結果不如預期理想；民進黨南投縣黨部陳昭煜表示，敗選原因歸於選風敗壞，賄選嚴重。

陳昭煜說，這次警政署在選前最緊繃的時間確發佈警察局調動人事，這是否造成查賄的司法假期，這次警政署發佈的時間點令人質疑。

民進黨南投縣黨部表示，傳聞銀彈攻勢也愈猛烈，會員代表每票價碼更呈現三級跳，往年每票約1000元，如今則是3000元起跳，甚至到上萬元，全縣14個農會中僅南投市、名間鄉、竹山鎮3個農會總幹事是無黨籍，其餘都是國民黨，試問國民黨過去利用農會系統買票，現在賄選傳聞，證明國民黨「不賄選，不會選」。

縣議員林永鴻表示，這次農會選舉，有人向警方檢舉有名冊有圖片但是就是沒有看到檢調有積極動作。此次草屯農會選舉激烈，最關鍵的獨利當選人，卻未見警方積極安排介入，人身受到很大的威脅。

林永鴻說農業改革的腳步也要加快，要打破農會長久以來盤根錯節的結構，原本就是高難度任務，但民進黨南投縣黨部還是會秉持為農民打拚的初衷，與農民一起對抗長期派系攏斷農會資源的利益團體。

草屯鎮山腳里里長陳松茂表示，這次農會選舉賄聲賄影，長期以來農會選舉受到少數利益集團的把持，花大錢選舉還不是從農民身上取回來，例如掌握農會信用部以及，在肥料上加碼，所以農民才是最樸實最可憐的一群。

民進黨南投縣黨部表示，農會是農業最主要的結構，但每次選舉都顯現農會不過是派系的利益所在，贏者全拿的間接選舉，助長了買票，也失去了農民參與的空間，是「農會法」最大的漏洞，台灣的農民要翻身，還有好長的一段路要走。

這次民進黨鼓勵民眾投入基層農會選舉，就是希望為農會帶入新血和監督力量，以正視農民處境之艱難，重拾1988年520農運未竟的主張，推動農會總幹事直選，強化農業專業經理人的重要性。

(中時)