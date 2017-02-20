行動學習教學更活潑竹縣多所學校獲教育部肯定

新竹縣各學校辦理教育部行動學習計畫，多校成績表現亮眼獲教育部肯定，縣長邱鏡淳（右五）20日特別頒獎表揚。（陳育賢攝）

新竹縣各學校辦理教育部行動學習計畫，多校成績表現亮眼，包括博愛國中校長朱紋秀、豐田國小校長呂惠紅近日分榮獲行動領導卓越獎；博愛國中老師劉文育、東興國小老師丁思與、東安國小老師陳淑惠，同時也榮獲行動學習傑出教師獎。

此外，博愛國中更一舉奪得國中組優良學校、年度行動獎第1名、最佳教師心得獎；豐田國小則連續3年榮獲國小組優良學校；東興國小獲國小組年度行動獎第2名，3校另與東安國小、新埔國中榮獲行動學習最佳人氣獎。

縣長邱鏡淳今天特別頒獎表揚行動學習「優良學校」、「傑出教師」，他表示，透過行動學習，學生不僅學會使用載具搜尋資料，也能自己記錄學習的軌跡，更重要的是成功激發了學生的學習動機，使學生能適性發展、自主學習並展現自信。

教育處指出，博愛國中在校長朱紋秀的大力支持下，2014年即以生物科為首，開啟行動學習之路，至今更擴展到全領域的教學，教師們將行動學習導入課程中，發展出WCC-PBL多元創新教學模式，也就是以「（W）WEBQUEST教學法」為課程設計的架構，以「（C）分組合作學習─拼圖法」及「PBL問題導向學習」為教學策略，再搭配「（C）創造思考策略」，不僅在課程面積極跨越，更在活動面穿越時空。

豐田國小則在推動行動學習時，融合了翻轉、協同、網路探究、差異化及專題式導向等學習法概念，研發包含翻轉、探究、創作、分享及反思修正等5個學習階段的FECSR創新教學模式，今年更強調跨領域的共同備課及觀議課，實踐以學生為主體的教育理念，將教學模式升級至FECSR2.0版，使教學更能符合學生的需求。

(中時)