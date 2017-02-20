分局長調任前夕 火速破獲養生館強盜案

警方調閱監視器畫面循線逮補嫌犯，火速於8小時破案。（柯宗緯翻攝）

警方調閱監視器畫面循線逮補嫌犯，火速於8小時破案。（柯宗緯翻攝）

高雄市三民區九如二路一家養生館，以女服務生穿著清涼火辣聞名，客源穩定、營收相當可觀，引起宵小覬覦。19日清晨3時30分，兩名歹徒持槍破門行搶，強盜1萬8500元，三民一分局長黃文哲調任前夕堅守崗位，指示專案小組在8小時內逮補嫌犯到案，訊後依強盜及違反槍砲彈藥管制條例移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，35歲劉姓男子（有槍砲、毒品、傷害等前科），自稱現在無業，因幾天前發生車禍，急需用錢修理車子，才找來33歲朱姓男子（妨害公務前科）共謀犯下這起強盜案，未料還未分贓就落網。

警方表示，19日清晨3時30分，劉嫌、朱嫌趁夜深人靜時，這家養生店較無客人之際持槍強盜，兩名女服務生原本以為有生意上門，準備上前接待，未料才剛趨前，竟發現兩名男子頭戴安全帽持槍喝令「強劫！把錢交出來！」。

強劫過程中，嫌犯不慎擦槍走火，誤射一槍，差點射中一旁女服務生，害她著實嚇了一大跳，所幸並未受傷。嫌犯直接打開櫃檯收銀台，搶走1萬8000元後，揚長而去。機車車牌還用膠布遮掩，企圖躲避追緝，然而法網恢恢仍躲不敵正義。

警方調閱沿路數十支監視器，鎖定兩嫌身份，分別於鼓山區裕誠路、前鎮區鎮州路逮補劉嫌、朱賢到案，當場查扣改造手槍2把、彈匣3個、子彈91發、作案手套1雙、作案衣褲及贓款1萬8000元等證物。

值得一提的是，三民一分局長黃文哲明（21）日將調任小港分局分局長，案件發生後，他自我調侃「如果沒破案，就堅守崗位不破不報到」，但幸好專案小組夠力，火速於8小時內破案，讓黃文哲在三民一任內畫下完美句點。

(中時)