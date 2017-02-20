「毛小孩」被車撞卡車底 暖警即時救援

小黑狗被救出後，心有餘悸，員警在一旁不斷安撫。（馬瑞君翻攝）

一隻小黑狗，今天凌晨疑遭車撞後卡在車底動彈不得，小狗嗚嗚的發出聲響，霧峰分局吉峰派出所員警趕往現場，所長萬仲翔顧不得危險趴臥路面察看小狗傷勢，發現小狗後腿卡在輪軸下，立即通報動物保護防疫處派遣獸醫救護，並運用千斤頂與民眾合力將小狗移出車底，完成這場小狗救援記。

今天凌晨近0時許，民眾報案位於霧峰區中正路，有一隻小黑狗卡在車底動彈不得，萬仲翔及警員鄭巧艷火速趕往現場，到達後實施交通管制，避免發生二次撞擊。

萬仲翔行動迅速，立刻趴臥於路面查看小狗傷勢，發現小狗仍有生命跡象，惟後腿卡在輪軸下，立即通報動物保護防疫處派遣獸醫前來救護，運用千斤頂與民眾合力將小狗移出車底。

由於獸醫趕往現場路途較遠，過程中，鄭員蹲在小狗身邊不斷鼓勵及安撫牠；萬仲翔擔心小狗因天冷失溫，又立即駕駛巡邏車回派出所拿毛巾覆蓋於小狗身上；待獸醫到場後，經初步了解及評估傷勢後，大家齊力將小狗送上救護車，圓滿完成此次狗狗救援任務。

(中時)