「毛小孩」被車撞卡車底 暖警即時救援
一隻小黑狗，今天凌晨疑遭車撞後卡在車底動彈不得，小狗嗚嗚的發出聲響，霧峰分局吉峰派出所員警趕往現場，所長萬仲翔顧不得危險趴臥路面察看小狗傷勢，發現小狗後腿卡在輪軸下，立即通報動物保護防疫處派遣獸醫救護，並運用千斤頂與民眾合力將小狗移出車底，完成這場小狗救援記。
今天凌晨近0時許，民眾報案位於霧峰區中正路，有一隻小黑狗卡在車底動彈不得，萬仲翔及警員鄭巧艷火速趕往現場，到達後實施交通管制，避免發生二次撞擊。
萬仲翔行動迅速，立刻趴臥於路面查看小狗傷勢，發現小狗仍有生命跡象，惟後腿卡在輪軸下，立即通報動物保護防疫處派遣獸醫前來救護，運用千斤頂與民眾合力將小狗移出車底。
由於獸醫趕往現場路途較遠，過程中，鄭員蹲在小狗身邊不斷鼓勵及安撫牠；萬仲翔擔心小狗因天冷失溫，又立即駕駛巡邏車回派出所拿毛巾覆蓋於小狗身上；待獸醫到場後，經初步了解及評估傷勢後，大家齊力將小狗送上救護車，圓滿完成此次狗狗救援任務。
(中時)
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