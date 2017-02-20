慢性病纏「壯年」 3成高血脂 2成高血壓

邁入不惑之年，很多人全力拼事業，導致應酬多、少運動的情形，健康也應此亮紅燈。根據統計，國內40~64歲的族群，近3成罹患高血脂、2成有高血壓、罹患高血糖者也逼近1成。衛福部國健署指出，壯年族群罹患慢性病的比例，雖不如65歲以上長者，但病識感卻明顯不足，務必定期接受政府提供的健康檢查。

國健署提供40~64歲民眾，每3年一次健康檢查，65歲以上則增為每年一次，但部分民眾不是不清楚、就是自覺還年輕「不需要」；根據2015年調查，40歲以上的健檢使用率僅30~31％，顯示國人對自我身體的照護、積極程度仍有待加強。

國健署慢性疾病防治組組長淑麗表示，調查發現，約8成的65歲以上長者患有慢性病，但超過7成有規律就醫習慣，「對自己身體較重視」，反觀40~64歲的「壯年族群」，多認為自己還年輕，但其實「不算年輕」的身體，加上容易遇到大吃大喝、飲食重口味的應酬，同時可能因拚事業、顧家庭而減少運動時間，「慢性病已悄悄找上門」；調查顯示，2015年壯年族群，新確診高血脂的比例為28％、高血壓20.2％、高血糖8.9％。

世界衛生組織WHO建議，民眾滿18歲後，便應養成定期量血壓習慣；國健署指，成人血壓應控制在140／90毫米汞柱以下，糖化血色素低於7％、低密度脂蛋白膽固醇低於100，長期超標會增加心血管疾病風險。國健署長王英偉進一步提醒，飲食應少鹽少油多纖維，每周維持150分鐘以上的中等強度運動，戒菸少飲酒。

政府補助的健檢套餐包括血壓、血糖、血脂等3高，以及腎功能、肝功能與健康體重，各地方政府會視自籌的經費，決定是否擴充內容。目前國內有6000多家醫療院所提供政府補助的健檢服務，民眾可到地方衛生局、習慣就醫的地點詢問，或上國健署網站查詢。

(中時)