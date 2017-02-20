旅遊產品需替換司機 觀光局：228前上路
蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外釀33死，交通部今天召開記者會，宣佈早出晚歸旅遊產品必須更換司機，確保旅遊安全，新規定預計228連假前將上路。
蝶戀花旅行社遊覽車13日在國5發生翻覆意外，造成33人死亡，11人受傷慘劇，也引發社會大眾關注遊覽車司機過勞、拼裝車和遊覽車靠行議題關注。
對此，交通部次長王國材今天與觀光局、公路總局共同召開記者會，宣佈將更嚴格規範國內一日遊產品，以確保旅遊安全。
觀光局副局長張錫聰今天說明，安全第一，未來國內旅遊產品將更嚴格規定工時，如果工時過長，就得替換司機或是採取多元交通工具，像是改搭高鐵或是台鐵，新措施預計228連假前上路。
張錫聰補充，若是採取替換駕駛、多元交通工具，團費勢必提高，但他認為在安全是最重要的，也呼籲民眾不要再一昧選擇便宜又大碗的旅遊行程，應視交通時間、路況和價格評估是否合理。
公路總局今天也宣布，3月1日至31日，將召回5157輛老舊車型檢驗，以確保遊覽車安全。1060220
(中央社)
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