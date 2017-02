波士頓大集會 指狗為貓酸川普反科學

美國數百名科學家、環保人士及支持群眾今天在麻州波士頓集會,抗議科學和研究在美國日益受到威脅,回應川普政府的「反科學論調」。

許多網友分享各式抗議標語照片,現場一隻穿紅色毛衣且織有「貓,另類事實」白色字樣的狗狗也成為焦點。

美聯社報導,這些科學家呼籲總統川普政府正視氣候變遷證據,並針對各個環境議題採取行動。有些人身穿實驗室白袍現身。

研究氣候變遷永續能源對策的哈佛大學和麻省理工學院博士後研究人員蘇普倫(Geoffrey Supran)表示,科學家們正回應川普政府的「反科學論調」。「我們今天努力向川普先生傳遞的訊息是,美國發展基於科學,科學是我們繁榮進步的棟梁。」

現場部分人士批評川普不顧環保團體反對,任命普魯特(Scott Pruitt)擔任環境保護署(EPA)署長。過去6年任職奧克拉荷馬州檢察長期間,普魯特提出14件訴訟挑戰環保署規定。

波士頓卡普里廣場(Copley Square)的「為科學挺身而出集會」(Rally to Stand Up for Science),是在美國科學促進會(AAAS)年會場外舉行。

波士頓新聞網站Boston.com報導中,可見許多網友分享集會照片。例如cand.erson在Instagram寫說:「為科學挺身而出集會,因為另類事實不是事實。」

hummingbirdmadgirl在IG上傳紅衣狗狗照片,留言「連狗都討厭川普」。「波士頓環球報」(Boston Globe)網站也可見類似照片,附註「這隻狗叫路易威登(Louis Vuitton),他是狗,不是貓」。

「另類事實」一詞源自川普顧問康威(Kellyanne Conway),白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)稱川普就職典禮現場人數是「史上最多」後,康威護航,稱史派瑟只是提供「另類事實」。(譯者:中央社盧映孜)1060220

(中央社)