羊咩咩的角會長鬍鬚？哈哈！原來是小錦蘭。

小錦蘭的蓇葖果成熟，種子冠毛外露，看起來很特別。（沈揮勝攝）

果實爆裂後，帶有冠毛的種子將隨風飄散繁殖。（沈揮勝攝）

夏季時呈綠色的小錦蘭果實。（沈揮勝攝）

不同成熟度的果實觀察。（沈揮勝攝）

爆開即將飄散的一剎那。（沈揮勝攝）

「咦？樹上怎掛有羊咩咩的角，還長出白鬍？」日月潭闊葉林間，最近有民眾發現1種藤蔓植物結出酷似牛羊犄角的果實，還長著毛絮看來好特別。專家說，它叫小錦蘭，果實有大半年時間是綠色的，最近成熟裂開，裡面的種子帶著銀白冠毛，隨風飄散。

日月潭知名生態解說員葉建興表示，它屬於夾竹桃科錦蘭屬植物，有大錦蘭與小錦蘭之分，兩者不易分辨，只能從葉形、葉脈和花色作區別，白花是大錦蘭、黃花為小錦蘭；魚池鄉日月潭地區所見，主要為小錦蘭。

小錦蘭通常在3月間開花，5、6月長出成雙成對的蓇葖果，高掛在樹冠層；歲末果實漸熟，由綠轉為焦褐，此刻最像羊角；部分因受損單一不成對，乍看則似犀牛角，又是另番風情！春節前後，果殼迸裂，帶著冠毛的種子隨風而飄，擴散繁殖。

(中時)