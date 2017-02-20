學者跨國合作發表東亞首次發現--洞窟淡水蟹
國立中興大學生命科學系教授施習德、與中國大陸學者黃超、新加坡學者黃麒麟合作，共同發表中國貴州洞窟內的淡水蟹新屬新種，命名為「臘白地獄溪蟹」 (Diyutamon cereum)，形容其臘白的體色，以及如地獄般的黑暗環境。
地獄溪蟹背甲寬約3公分，產自貴州和廣西交界處的安龍天坑，棲息於石灰岩洞穴內的流水處，與地面距離達10層樓高度 (約30公尺深)，由於長期適應於無光線環境，其眼柄已經退化、體色缺乏色素而呈現臘白色，且步足細長適於攀爬岩壁。初步觀察，洞窟中的淡水螺可能為其食物來源之一。
施習德表示，根據分子親緣關係，以及貴州地區洞窟與地下水系統的形成年代，推估在5、600萬年前，地獄溪蟹屬與中國溪蟹屬 (Chinapotamon) 分離，並演化成為洞窟生活的型式。這是中國與東亞地區首次發現完全洞窟型的淡水蟹類，在淡水生物的多樣性與演化上，是一個相當重要且難得的發現，未來應加強其在生態與保育方面的研究。
(中時)
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