農委會搞錯鴨鵝 林聰賢下令調查

先前花蓮1隻死亡幼禽身上驗出H5N6禽流感，農委會單靠照片就指認幼禽是鵝，並向大眾發布，後續驗DNA後，才確定幼禽其實是鴨。外界質疑連鴨鵝都很不清楚，農委會憑什麼做好防疫，農委會主委林聰賢今日下午上廣播節目時指出，針對鴨鵝不分問題會啟動調查。

林聰賢表示，鴨鵝判定問題引起外界質疑，承諾會啟動調查，由公正第三方來執行，先檢視決策流程，再檢討行政責任。

林聰賢強調，農委會同仁很辛苦，但有一個環節沒做到位，就會讓外界產生信任，必定會痛定思痛，對外絕不隱瞞，把防疫系統架構好，但當務之急就是把防線守衛好，「後續檢討，我們一定會做」。

(中時)