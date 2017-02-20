農委會搞錯鴨鵝 林聰賢下令調查
先前花蓮1隻死亡幼禽身上驗出H5N6禽流感，農委會單靠照片就指認幼禽是鵝，並向大眾發布，後續驗DNA後，才確定幼禽其實是鴨。外界質疑連鴨鵝都很不清楚，農委會憑什麼做好防疫，農委會主委林聰賢今日下午上廣播節目時指出，針對鴨鵝不分問題會啟動調查。
林聰賢表示，鴨鵝判定問題引起外界質疑，承諾會啟動調查，由公正第三方來執行，先檢視決策流程，再檢討行政責任。
林聰賢強調，農委會同仁很辛苦，但有一個環節沒做到位，就會讓外界產生信任，必定會痛定思痛，對外絕不隱瞞，把防疫系統架構好，但當務之急就是把防線守衛好，「後續檢討，我們一定會做」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。