NBA》無緣明星賽MVP3連霸 韋少苦酒滿杯

韋斯布魯克與明星賽MVP3連霸擦身而過。(美聯社)

本季已繳出25次「大三元」成績單的韋斯布魯克，卻無法入選明星賽先發球員，這個結局讓他的心情非常悶，但他很努力的在板凳席上尋求表現，替補20分鐘豪取41分、5籃板、7助攻，然而這樣的表現不足以幫助他拿下明星賽MVP，完成史無前例的3連霸壯舉，韋斯布魯克只能苦酒滿杯。

或許是他的個性使然，韋斯布魯克即便有一身的實力，在明星賽的票選上始終佔不到絲毫優勢，2014-15球季明星賽西區隊163比158險勝東區隊，韋斯布魯克替補出賽26分鐘，28投16中，包含5顆三分球，攻下41分、5籃板，優異的表現幫助他拿下MVP殊榮。

2015-16球季明星賽，韋斯布魯克先發登場22分鐘，23投12中，飆進7顆三分球，攻下31分、8籃板、5助攻，帶領西區隊196比173大勝東區隊，韋少擊敗攻下41分的東區保羅喬治，如願衛冕MVP獎項。

2017年明星賽20日在紐奧良舉行，韋斯布魯克替補出賽20分鐘，很有效率地拿下平生涯明星賽最高41分，外加5籃板、7助攻，尤其是第三節最後1分17秒連續砍進4顆三分球，瘋狂飆分秀讓進場球迷看得如癡如醉，韋斯布魯克則是很搞笑地舉起雙手不斷猛搧，似乎是手感熱得發火，希望能降降溫。

韋斯布魯克眼看很有機會實現明星賽最有價值球員3連霸壯舉，可惜第四節後半段被西區總教練科爾換下來，此舉韋斯布魯克雖然無奈但也只能接受，畢竟這是別人的主場，更何況地主球星安東尼戴維斯的表現也不俗，最終與MVP3連霸擦身而過，無緣成就史上第一人的頭銜。

(中時電子報)